Грузия продлила время действия ограничения на авиарейсы до 22 мая

В Грузии установленное время действия ограничения на регулярные авиарейсы в связи с коронавирусом продлено до 22 мая.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, информацию об этом распространило Агентство гражданской авиации Грузии.

Отмечается, что об этом проинформированы все авиакомпании.

"Решение о возобновлении авиарейсов будет зависеть от эпидемиологическогого состояния в Грузии. Учитывая нынешнее положение, призываем граждан не приобретать авиабилеты до официального разрешения на возобновление регулярных авиарейсов", - сказали в агентстве.