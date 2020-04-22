https://news.day.az/world/1226768.html Грузия продлила время действия ограничения на авиарейсы до 22 мая
Грузия продлила время действия ограничения на авиарейсы до 22 мая
В Грузии установленное время действия ограничения на регулярные авиарейсы в связи с коронавирусом продлено до 22 мая.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, информацию об этом распространило Агентство гражданской авиации Грузии.
Отмечается, что об этом проинформированы все авиакомпании.
"Решение о возобновлении авиарейсов будет зависеть от эпидемиологическогого состояния в Грузии. Учитывая нынешнее положение, призываем граждан не приобретать авиабилеты до официального разрешения на возобновление регулярных авиарейсов", - сказали в агентстве.
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