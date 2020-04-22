В Чернобыльской зоне начали тлеть торфяники

В Чернобыльской зоне отчуждения начали тлеть торфяники, однако открытого огня не зафиксировано. Об этом в среду, 22 апреля, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, передает Day.Az.

По данным на утро среды, спасатели тушат пожары в Чернобыльской зоне на территории четырех лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию трех ячеек тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников в ячейках, уже пройденных огнем.

Сухая погода усложняет процесс тушения. Пожарные ежедневно десятки раз выезжают на тушение травы и очагов тления торфа. Угрозы объекту "Укрытие" и хранилищу радиационных отходов нет.