В ВОЗ рассказали о следующих стадиях пандемии коронавируса

Мир находится на ранней стадии пандемии коронавируса SARS-CoV-2, следующие стадии впереди, и неизвестно, насколько долго они продлятся. Как передает Day.Az, об этом рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в разговоре с ТАСС.

"Ход этой пандемии в первой и последующих волнах будет определяться действиями, которые предпринимают страны", - приводит агентство ее слова.

Вуйнович объяснила, что от вируса нового типа у людей пока нет ни коллективного иммунитета, ни вакцины - поэтому предсказать в точности, как будет развиваться эпидемия, не выйдет. Кроме того, по мере распространения по планете вирус меняется, и в разных странах присутствуют разные варианты - клайды - этой инфекции.

21 апреля сообщалось, что Вуйнович назвала приблизительные сроки создания вакцины от новой болезни. По ее словам, на то, чтобы ее произвести, уйдет от 12 до 18 месяцев при благоприятном исходе.

По данным агентства BNO News на 22 апреля, в мире более 2,5 миллиона зараженных коронавирусом, из них 177,6 тысячи скончались, более 687,2 тысячи излечились. В России выявлено 57 999 случая инфицирования в 85 регионах. За последние сутки заразились 5236 человека. С начала эпидемии COVID-19 в стране умерли 513 человек, вылечились 4420 человек.