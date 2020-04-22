В Москве за сутки выявили более 2,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

Новые 2 548 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице 31 тыс. 981 зараженный. При этом число заразившихся коронавирусом в Московской области за сутки возросло на 631, до 6 590, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Больше половины из новых заразившихся коронавирусом в Москве - люди младше 45 лет. "46,5% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34% - от 46 до 65 лет, 9% - от 66 до 79 лет, еще 6,5% - старше 80 лет. Также 4% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - сказали в штабе.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.