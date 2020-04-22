Больницы вместо стадионов во время пандемии

"Маракану" переоборудуют под полевой госпиталь, лондонский "Челси" предоставляет медицинским работникам ночлег на территории своего стадиона, на домашней арене "Бетиса" - теперь склад медикаментов.

Day.Az со ссылкой на АиФ представляет фоторепортаж, как изменились спортивные объекты в новых реалиях.

Строительство госпиталя на стадионе "Маракана". Под медицинские нужды отданы еще несколько арен, построенных в Бразилии к чемпионату мира по футболу 2014 года.

База по распределению продуктов на подземной автостоянке стадиона "Тоттенхэм Хотспур". В других помещениях стадиона расположился центр диагностики COVID-19, а еще в части - женская консультация.

На арене дортмундской "Боруссии" оказывают помощь больным с подозрением на коронавирус.

Станция по забору крови на бейсбольном стадионе "Сэфико-филд" в Сиэтле.

Стадион имени Ниноя Акино, переделанный в карантинный центр для размещения пациентов с коронавирусом, в Маниле, Филиппины.

На стадионе "Стэмфорд Бридж" лондонского "Челси" открыты комнаты для ночлега медицинских работников.

Стадион "Манчестер Юнайтед" "Олд Траффорд" переоборудован под временную станцию переливания крови.

Центр неотложной помощи больным с COVID-19 на стадионе "Альянц Ривьера" в Ницце.