https://news.day.az/world/1226837.html На США обрушились мощные торнадо, десятки погибших - ВИДЕО
На США обрушились мощные торнадо, десятки погибших - ВИДЕО
Через неделю после серии штормов и торнадо, унесших жизни по меньшей мере 32 человек, стихия вновь нанесла удар по штатам в южной половине США.
Как передает Day.Az со ссылкой на STORMnews.ru, пока известно о трех погибших в Миссисипи, Алабаме и Джорджии. От ненастной погоды также пострадала Флорида, сообщает The Weather Channel.
Разрушены и повреждены десятки домов, повалено большое количество деревьев. Десятки тысяч клиентов остались без электроснабжения.
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