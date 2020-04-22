На США обрушились мощные торнадо, десятки погибших

Через неделю после серии штормов и торнадо, унесших жизни по меньшей мере 32 человек, стихия вновь нанесла удар по штатам в южной половине США.

Как передает Day.Az со ссылкой на STORMnews.ru, пока известно о трех погибших в Миссисипи, Алабаме и Джорджии. От ненастной погоды также пострадала Флорида, сообщает The Weather Channel.

Разрушены и повреждены десятки домов, повалено большое количество деревьев. Десятки тысяч клиентов остались без электроснабжения.