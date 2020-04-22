В Германии и Британии начинают тестировать вакцину от коронавируса

В Германии разрешили клинические испытания вакцины от нового коронавируса (COVID-19).

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, информацию об этом распространил Федеральный институт вакцин Германии.

В клинических испытаниях по проверке эффективности вакцины примут участие 200 здоровых людей в возрасте 18-55 лет.

Производителем вакцины RNT является фирма "BioNTech".

Кроме того, министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сказал, что завтра в его стране начнется испытание вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом.

Отметим, Всемирная организация здравоохранения сообщила о том, что в настоящее время идет работа над созданием 20 вакцин от COVID-19.