Число умерших от коронавируса в Иране достигло 5391

За прошедшие сутки в Иране от нового коронавируса умерли 94 человека.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Ирана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Общее число умерших от коронавируса в этой стране достигло 5391 человек.

За прошедшие 24 часа в Иране выявлено 1194 новых случаев заражения, число инфицированных COVID-19 достигло 85 996 человек.

Из заразившихся вирусом выздоровели 63 113 человек.

В настоящее время из больных, являющихся носителями вируса, состояние 3311 человек считается тяжелым или средней степени тяжести.