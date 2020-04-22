https://news.day.az/world/1226853.html Число умерших от коронавируса в Иране достигло 5391
Число умерших от коронавируса в Иране достигло 5391
За прошедшие сутки в Иране от нового коронавируса умерли 94 человека.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Ирана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Общее число умерших от коронавируса в этой стране достигло 5391 человек.
За прошедшие 24 часа в Иране выявлено 1194 новых случаев заражения, число инфицированных COVID-19 достигло 85 996 человек.
Из заразившихся вирусом выздоровели 63 113 человек.
В настоящее время из больных, являющихся носителями вируса, состояние 3311 человек считается тяжелым или средней степени тяжести.
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