Первые клинические испытания вакцины стартуют в Британии

В этот четверг в Соединенном Королевстве начинаются клинические испытания вакцины, которая, как предполагается, может защитить от заражения коронавирусной инфекцией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, об этом на брифинге сообщил глава минздрава страны.

Группе ученых из Оксфорда будет сделана прививка препаратом, который в этом университете разработан, серия тестов начнется в четверг", - сказал Мэтт Хэнкок, министр здравоохранения Великобритании

Известно, что вакцину разрабатывали не только в Оксфорде, но и в Имперском колледже Лондона.

Правительство намерено выделить этим специалистам в общей сложности почти 43 миллиона фунтов стерлингов.

"Это пока не надежда на избавление. Мы еще не знаем, будет ли вакцина эффективна в борьбе с этой инфекцией. Мы должны получить ответ на 2 главных вопроса: насколько средство безопасно, чтобы им прививать, и, во-вторых, какими побочными эффектами может или будет сопровождаться введение препарата", - сказал Эндрю Поллард, профессор Оксфордского университета.

Еще один метод борьбы с распространением эпидемии - максимально широкое использование тестов на вирусоносительство.

Третий способ защититься от заражения - ношение маски на улицах, в государственных учреждениях, офисе.

Муниципалитет Берлина объявил, что маска станет обязательным аксессуаром для всех пассажиров всех видов общественного транспорта немецкой столицы.

Италия, бывшая на протяжении нескольких недель главным очагом заражения в ЕС, очень постепенно смягчает изоляционные меры, карантин в итоге помог снизить число как госпитализаций, так и цифру летальных исходов.

Основные культурые события в европейских странах уже отменены или перенесены, самое знаменитое испанское энсьерро, проводящееся в Памплоне, было накануне добавлено к этому длинному списку.