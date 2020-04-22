COVID-19 несет угрозу "голода библейского масштаба" - заявление ООН

Голод, как было сказано "библейского масштаба", может грозить человечеству уже через несколько месяцев, если не принять соответствующие меры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, об этом заявил директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли в ходе заседания Совета Безопасности, которое состоялось в телеформате.

"Карантин и последовавшая за ним рецессия - причины массового падения доходов, особенно у бедных работников. Снизился уровень снабжения продовольствием таких стран, как Гаити, Непал и Сомали. Падение туризма станет катастрофой для экономики Эфиопии, доходы этого сектора составляют примерно 47% от всего объема экспорта", - сказал он.

По подсчетам экспертов, уже сегодня каждый день свыше 800 млн человек засыпают хронически голодными. Для еще 135 млн критический уровень голода - обстоятельства уже завтрашнего дня, к ним могут прибавиться еще не менее 130 млн человек.

Таким образом, угроза голода вполне реальна для более, чем одного млрд человек.

К списку стран, находящихся в группе голодающих, может добавиться еще 30 государств.