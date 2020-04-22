В Украине продлили карантин

Кабинет министров Украины продлил карантин в стране до 11 мая. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Day.Az со ссылкой на "РБК-Украина".

Соответствующее постановление в правительство подало министерство здравоохранения.

"Учитывая те предложения и замечания, которые были представлены и озвучены министром здравоохранения... Прошу поддержать и проголосовать. Против, воздержался - нет. Переходим к следующему вопросу", - заявил Шмыгаль на заседании.