https://news.day.az/world/1226880.html В Украине продлили карантин
В Украине продлили карантин
Кабинет министров Украины продлил карантин в стране до 11 мая. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Day.Az со ссылкой на "РБК-Украина".
Соответствующее постановление в правительство подало министерство здравоохранения.
"Учитывая те предложения и замечания, которые были представлены и озвучены министром здравоохранения... Прошу поддержать и проголосовать. Против, воздержался - нет. Переходим к следующему вопросу", - заявил Шмыгаль на заседании.
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