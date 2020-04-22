Германия выбрала шведскую стратегию борьбы с коронавирусом

Падение индекса репродуктивности нового типа коронавируса ниже одного дает все основания немецкому правительству запустить общественную жизнь. Об этом рассказал собственный корреспондент ВГТРК Александр Коростелев, вышедший на прямую связь эфира "60 минут" из открытого торгового центра в Берлине, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Собкор обратил внимание на таблички при входе в магазин. Теперь в помещении могут находиться не более 40 человек, появились антисептики, у касс на полу сделаны специальные ограничительные метки - нужно держать дистанцию 1,5-2 метра. Также на входе в магазин клиентов, у которых появились любые симптомы болезни, просят покинуть здание.

Коростелев удивлен тем фактом, что в торговом центре практически никто не носит маски - ни посетители, ни продавцы. Это особенность Берлина. "В других Землях Германии ношение медицинских средств защиты является обязательным, - сообщил он. - Если зайти в общественный транспорт или магазин без маски, то можно получить штраф в размере 50 евро".

По словам Коростелева, этот товар по-прежнему остается дефицитным. Стоимость самой простой маски составляет четыре евро. "Если экономным немцам указывать и требовать от них платить такие неадекватные деньги за простейшие средства защиты, то фактически правительство совершит акт политического самоубийства, - считает собкор. - Поэтому в Берлине и других землях рекомендуется при входе в общественные места прикрывать рот хотя бы платком или шарфом".

Что касается общей тенденции развития ситуации, то Германия идет по шведскому пути. Немецкое правительство подстраховывается, поэтому немцы будут еженедельно проходить 3,5 миллиона тестов. "При этом проверять будут всех, даже у кого не проявляются симптомы. Акцент отдельно будет сделан на домах престарелых и больницах", - сказал Коростелев.

Также журналист рассказал о так называемом индексе репродуктивности вируса, разработанном в Институте Роберта Коха. "Это означает, что один человек заражает одного здорового. Как только индекс падает ниже одного, то есть все основания начинать общественную жизнь. Сейчас в Германии этот индекс составляет 0,7", - заключил он.