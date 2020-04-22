Половина работников частного сектора во Франции временно лишилась работы

Более 10 миллионов работников частного сектора Франции подписали план временной безработицы, чтобы помочь компаниям выдержать последствия пандемии коронавируса, заявила министр труда страны Мюриэль Пенико, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"На сегодняшний день 10,2 миллиона работников частного сектора переведены на временную безработицу. Это более одного сотрудника из двух и 6 компаний из 10", - сказала Пенико.

Как сообщалось ранее, розничные продажи во Франции в прошлом месяце упали на 24% по сравнению с февралем.

Из-за ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса, многие магазины оказались закрытыми, а потребительская активность снизилась.

Продажи промышленных товаров в марте упали более чем на 43%. В то же время продажи продуктов питания пострадали значительно меньше - они снизились всего на 0,9%.

В целом в первом квартале розничные продажи во Франции упали на 7,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Режим самоизоляции был введен во Франции с 17 марта. Планировалось, что он перестанет действовать 14 апреля, однако президент Франции Эммануэль Макрон продлил введение ограничительных мер до 11 мая для борьбы с коронавирусом.