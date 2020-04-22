Дональд Трамп угрожает отменить торговую сделку с Китаем

Президент США Дональд Трамп пригрозил расторгнуть торговое соглашение с Китаем, если Пекин не будет соблюдать его положения в связи с пандемией коронавируса, возникшей в стране, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В то время как Китай сообщил о 82788 новых случаях заболевания коронавирусом, в том числе о 4632 смертельных случаях, в США зарегистрировано более 824600 случаев и более 45290 смертельных случаев - самый высокий показатель в мире.

Китай и США в январе подписали первую фазу торговой сделки, поскольку две сильнейшие экономические державы мира продвигаются, чтобы положить конец своей ожесточенной двухлетней торговой войне, которая потрясла рынки и негативно отразилась на мировой экономике.

Сделка, призывающая Китай закупать американскую продукцию на сумму 200 миллиардов долларов, будет продвигаться, как и планировалось. Тем не менее, в докладе американо-китайской комиссии по обзору экономики и безопасности говорится, что Китай может ссылаться на пункт в соглашении, который допускает новые торговые консультации между двумя странами "в случае стихийного бедствия или другого непредвиденного события".

"Если это произойдет, мы прекратим сделку и сделаем то, что я могу сделать лучше всех", - заявил Трамп журналистам во вторник во время своей ежедневной пресс-конференции в Белом доме по коронавирусу.

Президент отвечал на вопрос, насколько он уверен, что китайцы не собираются ссылаться на оговорку о стихийном бедствии, упомянутую в торговой сделке.

"Никто никогда не был жестче с Китаем, чем я", - сказал Трамп, повторив, что Китай годами грабил США, пока он не был избран президентом.

"Посмотрите, 200 миллиардов долларов США, 300 миллиардов долларов США, 400 миллиардов долларов США, 500 миллиардов долларов США в год. Как они когда-либо допускали, чтобы подобное происходило? Теперь, если вы посмотрите на этот прошлый год, дефицит сократился чрезвычайно", - сказал он.

Трамп начал торговую войну с Китаем в 2018 году, требуя от Пекина сокращения масштабного торгового дефицита, который в 2017 году составил 375,6 миллиарда долларов США.

До сих пор две страны ввели дополнительные тарифы на товары стоимостью почти 500 миллиардов долларов. США установили тарифы на китайские товары более чем на 360 миллиардов долларов, а Китай в ответ на это ввел тарифы на товары из США более чем на 110 миллиардов долларов.

"Теперь все по-другому. Но многое происходит. Великие вещи происходили, за исключением того, что внезапно из ниоткуда появился невидимый враг. Мы думаем, что знаем, откуда он пришел, и мы будем говорить об этом, вероятно, много, но пришел невидимый враг. Никто не относится к Китаю более жестко, чем я ", - сказал Трамп.