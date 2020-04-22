https://news.day.az/world/1226914.html В каналах Венеции появились медузы и лебеди - ФОТО
В каналах Венеции появились медузы и лебеди - ФОТО
Медузу и белых лебедей заметили в очистившихся в период карантина каналах итальянской Венеции.
Удивительную бочковую медузу сняла местная жительница, пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
В объектив зоолога попала бочковая медуза, которая может достигать 90 сантиметров в диаметре и весить до 35 килограммов.
Отмечается, что медуза спокойно плавала у моста Баретери в полностью прозрачной воде.
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