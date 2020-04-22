Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили может получить пост в правительстве Украины. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсант.

"Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве", - написал Саакашвили в Facebook.

О предложении, которое Зеленский сделал Михаилу Саакашвили изначально со ссылкой на источники в партии "Слуга народа", сообщило издание "Новое время". По его данным, президент предложил политику стать вице-премьером Украины по реформам. В пресс-службе Саакашвили изданию сказали, что его назначение вице-премьером действительно обсуждается, но "он для начала бы хотел бы встретиться с народными депутатами из фракции "Слуга народа" и предложить свое видение реформ, после чего будет принято окончательное решение".

Заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук подтвердила эту информацию: "В пятницу он придет к нам на фракцию и представит свою программу".

В пятницу, 24 апреля, ожидается и голосование в Верховной раде по назначению Михаила Саакашвили.