Незаконное обогащение и отмывание денег: в Армении арестуют зятя Сержа Саргсяна

Бывшему послу Армении при Святом Престоле в Ватикане, зятю экс-президента Сержа Саргсяна Микаелу Минасяну предъявлено обвинение.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил адвокат Мигран Погосян.

По его словам, Минасяну предъявлено обвинение по двум эпизодам.

По первому эпизоду армянские правоохранители обвиняют Микаела Минасяна в незаконном обогащении и отмывании денег. В рамках второго эпизода Минасяна обвиняют в незаконном обогащении. Адвокат отметил, что речь идет о 20%-ой доле экс-посла в учрежденной им в 2004 году компании. Отмечается, что в суд было передано ходатайство об аресте Микаела Минасяна.