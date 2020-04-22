В Бразилии братские могилы для умерших от COVID-19 роют экскаваторами

В городе Манаус на севере Бразилии для жертв коронавирусной инфекции COVID-19 братские могилы роют экскаваторами. Об этом 22 апреля сообщило CNN, передает Day.Az со ссылкой на gordonua.com.

Работники кладбища уже начали заполнять братские могилы гробами.

В офисе мэра Манауса рассказали, что ранее в городе хоронили в среднем по 30 человек, а после вспышки коронавирусной инфекции это число увеличилось до 100. В связи с этим приходиться рыть большие ямы.

Телерадиокомпания отмечает, что подобная практика используется другими странами, она позволяет сохранить идентичность тел при соблюдении расстояний между гробами.

21 апреля в интервью CNN Brasil мэр Вирджилио Нето объяснил, что система здравоохранения больше не в состоянии обслуживать тех, кто нуждается в лечении, и люди начали умирать дома.

