https://news.day.az/world/1226947.html Саммит ЕС рассмотрит план долгосрочного восстановления экономики на €2,2 млрд
Саммит ЕС рассмотрит план долгосрочного восстановления экономики на €2,2 млрд
Лидеры стран Евросоюза на видеоконференции в четверг рассмотрят план долгосрочного восстановления экономики сообщества объемом в €2,2 млрд, который должен дополнить программу экстренных мер на €540 млрд.
Об этом проинформировало в среду агентство Bloomberg со ссылкой на подготовленный к саммиту проект соглашения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
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