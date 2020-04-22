Саммит ЕС рассмотрит план долгосрочного восстановления экономики на €2,2 млрд

Лидеры стран Евросоюза на видеоконференции в четверг рассмотрят план долгосрочного восстановления экономики сообщества объемом в €2,2 млрд, который должен дополнить программу экстренных мер на €540 млрд.

Об этом проинформировало в среду агентство Bloomberg со ссылкой на подготовленный к саммиту проект соглашения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.