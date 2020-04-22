https://news.day.az/world/1226951.html Путин и Меркель провели телефонные переговоры
Путин и Меркель провели телефонные переговоры
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Особое внимание уделено вопросам борьбы с пандемией коронавируса", - говорится в сообщении. "Условлено поддерживать двусторонние контакты по линии профильных министерств", - отметили в Кремле
Стороны подчеркнули важность тесной координации международных усилий на данном направлении при активном участии Всемирной организации здравоохранения.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре