Испания продлевает чрезвычайное положение до 9 мая

Несмотря на обнадёживающие данные, поступающие из больниц, Мадрид не ослабит меры по борьбе с распространением коронавируса по крайней мере до второй половины мая, а процесс смягчения карантина и выхода из него будет медленным и постепенным. Об этом объявил премьер-министр Испании Педро Санчес, выступая в Конгрессе депутатов - нижней палате парламента страны, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

За последние сутки от COVID-19 в иберийском королевстве скончались 435 человек - на 5 больше, чем накануне. Число инфицированных - также за сутки - возросло на 4 200 и достигло 208 389.

Глава испанского правительства обратился к парламенту с просьбой о продлении чрезвычайного положения до 9 мая. Он также вновь высказался в поддержку плана по восстановлению экономики ЕС, предложив создать для этого фонд в 1,5 трлн евро.

Для выполнения этого плана, который уже окрестили планом Маршалла, Испания предлагает создать фонд в полтора триллиона евро. С такой инициативой Санчес намерен выступить в четверг на саммите Евросоюза.