https://news.day.az/world/1226963.html В Турции 24 медработника умерли от коронавируса
В Турции 24 медработника умерли от коронавируса
Обнародовано число медицинских работников, умерших от коронавируса в Турции.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Объединение медиков Турции. Сообщается, что с 1 апреля по настоящее время в Турции скончались 24 медицинских работника, в том числе 14 врачей.
По данным объединения, на сегодняшний день вирусом COVID-19 заразились 3474 медицинских работника и 38% из них это врачи.
Объединение медиков призвало правительство принять более серьезные меры и обеспечить медицинских работников всеми необходимыми средствами защиты.
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