В Турции 24 медработника умерли от коронавируса

Обнародовано число медицинских работников, умерших от коронавируса в Турции.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Объединение медиков Турции. Сообщается, что с 1 апреля по настоящее время в Турции скончались 24 медицинских работника, в том числе 14 врачей.

По данным объединения, на сегодняшний день вирусом COVID-19 заразились 3474 медицинских работника и 38% из них это врачи.

Объединение медиков призвало правительство принять более серьезные меры и обеспечить медицинских работников всеми необходимыми средствами защиты.