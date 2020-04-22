https://news.day.az/world/1226964.html Эрдоган и Роухани обсудили вопросы борьбы с коронавирусом
Эрдоган и Роухани обсудили вопросы борьбы с коронавирусом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "TRTHaber", в ходе беседы лидеры обсудили борьбу с новым коронавирусом (COVİD-19), двусторонние связи и региональные вопросы.
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