Эрдоган и Роухани обсудили вопросы борьбы с коронавирусом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "TRTHaber", в ходе беседы лидеры обсудили борьбу с новым коронавирусом (COVİD-19), двусторонние связи и региональные вопросы.