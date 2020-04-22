США сообщили о продолжении работы Договора по открытому небу

США не вышли из Договора по открытому небу (ДОН) и обязательства по-прежнему выполняются. Об этом заявил посол США в России Джон Салливан, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Представитель американской стороны подчеркнул, что Вашингтон пересматривает выгоду своего участия в ДОН, так как Москва, продолжает нарушать условия соглашения.

"В сентябре Россия отказала пролету американского и канадского самолетов над зоной военных учений "Центр-2019", хотя пролет над этой территорией был разрешен, и таким образом Россия нарушила Договор", - пояснил Салливан.

Дипломат сказал, что США продолжают обсуждать Договор с союзниками и партнерами, которые тоже обеспокоены нарушениями со стороны России.