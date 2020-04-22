Во время стрельбы в Канаде погибли 22 человека

Не менее 22 человек, а не 23, как сообщалось ранее, стали жертвами стрельбы, устроенной 51-летним Гэбриелом Уортманом в ночь на 19 апреля в канадской провинции Новая Шотландия.

Об этом в среду заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо во время ежедневного обращения к нации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Полиция уточнила, что не менее 22 человек стали жертвами стрельбы в Новой Шотландии", - сказал он. Трюдо также выразил соболезнования родным и близким погибших.

В понедельник глава полиции провинции Крис Лезер сообщил о 18 погибших, но предупредил, что "число жертв может вырасти в ближайшие несколько дней", так как Уортман поджег не менее пяти жилых домов и других конструкций, под их развалинами могут находиться тела других погибших. Во вторник в полиции сообщили о 23 погибших, но позже выяснилось, что в это число был внесен и стрелок.

Уортман, который работал зубным протезистом, в ночь на воскресенье открыл стрельбу по людям в городке Портапик, а затем и в ряде других населенных пунктов в радиусе 90 км от Портапика. В результате операции по задержанию преступника, длившейся 12 часов, погибла сотрудница Канадской королевской конной полиции, мать двоих детей Хайди Стивенсон, еще один полицейский получил ранения. Уортман носил полицейскую форму и передвигался на машине, которая была очень похожа на патрульный автомобиль, но не являлся сотрудником правоохранительных органов. Первоначально в полиции сообщили, что преступник задержан, но позже уточнили, что он был убит в городе Энфилд в ходе перестрелки со стражами порядка.

Это происшествие стало самым массовым расстрелом людей в новейшей канадской истории. Мотивы Уортмана пока не установлены.