У США возникли новые проблемы с нефтью

Новые проблемы с нефтью возникли у США. Объемы сырья, которая хранится в танкерах у западного побережья в районе Калифорнии, достигли рекордных 20 миллионов баррелей, пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Почти 30 танкеров служат плавучим хранилищами, так как на фоне пандемии коронавируса многие нефтеперерабатывающие заводы остановлены. Из-за падения спроса на сырье судам некуда идти, 22 из них плавают около западного побережья уже как минимум неделю.

Так происходит не только в Калифорнии. Танкер Seaexpress месяц вынужден находиться в заливе Пьюджет-саунд (штат Вашингтон). В нем находится нефть для компании Royal Dutch Shell Plc.

Цена на майский фьючерс американской марки WTI 20 апреля падала почти до минус 40 долларов за баррель. Эксперты указывают, что причина этого стало переполнение хранилищ нефти по всему миру.

Ранее стало известно, что Белом доме планируют покупать недобытую нефть. Власти готовы заплатить компаниям, но просят их временно не извлекать сырье. Они ожидают, что такая политика позволит не допустить переполнение хранилищ и убрать с рынка до двух миллионов баррелей в сутки на полгода.

Также накануне президент Дональд Трамп дал распоряжение разработать план по финансовой помощи нефтяным компаниям. О каких-либо деталям этого плана он не сообщил.