В Иране разбился самолет, есть погибшие

Учебный самолет, принадлежащий силам иранской полиции, разбился на севере страны. Об этом сообщает в среду телерадиовещательная корпорация IRIB, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что оба находившихся на борту человека погибли в результате крушения.

Самолет упал в лесной зоне.