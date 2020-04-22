https://news.day.az/world/1227016.html В Иране разбился самолет, есть погибшие
В Иране разбился самолет, есть погибшие
Учебный самолет, принадлежащий силам иранской полиции, разбился на севере страны. Об этом сообщает в среду телерадиовещательная корпорация IRIB, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что оба находившихся на борту человека погибли в результате крушения.
Самолет упал в лесной зоне.
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