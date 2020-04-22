Во Франции число умерших от коронавируса превысило 21 тыс.

Количество умерших после заражения коронавирусом во Франции с начала эпидемии достигло 21 340 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во среду на брифинге генеральный директор Главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон.

"В больницах с начала эпидемии скончались 13 236 человек, 80% из них - люди старше 75 лет, количество смертей в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях составило 8 104 человека, всего с начала эпидемии во Франции скончались 21 340 человек", - отметил он.