В России ожидают пика пандемии COVID-19 в середине мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пик пандемии коронавируса в стране ожидается в середине мая. Таким прогнозом он поделился в интервью CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам представителя Кремля, снижение числа новых случаев заражения, предположительно, начнется в конце мая. В данный момент этот показатель растет, но не угрожает системе здравоохранения, подчеркнул Песков.

Пандемия коронавируса, как отметил он, представляет угрозу не только для жизни и здоровья людей, но и для мировой экономики.

В мире на данный момент зарегистрировано более 2,5 млн случаев заражения COVID-19, 180,5 тыс. человек умерли, 706,8 тыс. вылечились.