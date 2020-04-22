Харбин закрыл въезд для жителей других городов - массовое заражение COVID-19
Китайский город Харбин закрыл границы для жителей других городов и автомобилей, зарегистрированных не в Харбине.
Такие меры приняли из-за роста больных коронавирусом, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Esquire.
Кроме того, теперь местные жители для выхода из дома должны иметь QR-код, подтверждающий, что они не больны коронавирусом, пишет Kyodo. Кроме того, им нельзя выходить на улицу без маски.
Харбин - 10-миллионная столица провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией. Как отмечают Reuters и Kyodo, этот регион стал вторым эпицентром вспышки коронавируса в Китае. В Харбине за последнее время зарегистрировано 52 случая заболевания Covid-19, в том числе ввозные из России.
Город поддерживает прямое авиасообщение с Россией, хотя с 14 апреля китайско-российская граница закрыта для пассажиров. Кроме того, с середины апреля Харбин ввел обязательный 28-дневный карантин для всех приезжающих из-за рубежа: две недели люди должны находиться в карантинном центре, а затем еще две недели дома.
Всего с момента начала распространения эпидемии в Китае заболели 83,7 тысячи человек, умерли 4,6 тысячи человек.
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