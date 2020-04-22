В Москве могут ввести новые ограничения из-за коронавируса

В Москве могут быть введены новые ограничительные меры.

Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления Евгений Данчиков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, такие меры будут прорабатываться в случае нарастания числа заболевших. "Ничего другого нового не существует, кроме как оградить заболевание, локализовать его, и тогда уже лечить и устранять", - сказал он.

Данчиков отметил, что текущая статистика распространения заболевания пока не дает повода для оптимизма.