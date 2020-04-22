https://news.day.az/world/1227036.html В Москве могут ввести новые ограничения из-за коронавируса
В Москве могут ввести новые ограничения из-за коронавируса
В Москве могут быть введены новые ограничительные меры.
Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления Евгений Данчиков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По его словам, такие меры будут прорабатываться в случае нарастания числа заболевших. "Ничего другого нового не существует, кроме как оградить заболевание, локализовать его, и тогда уже лечить и устранять", - сказал он.
Данчиков отметил, что текущая статистика распространения заболевания пока не дает повода для оптимизма.
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