https://news.day.az/world/1227037.html ЕС выделит Молдове 100 млн. евро на борьбу с коронавирусом
ЕС выделит Молдове 100 млн. евро на борьбу с коронавирусом
Европейский Союз предоставит Молдове 100 млн евро макрофинансовой помощи во время пандемии коронавируса.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, о данном решении объявила Европейская комиссия.
Решение должны одобрить Европейский парламент и Совет Европы.
Отметим, что в общем Европейский Союз выделяет около трех миллиардов евро макрофинансовой помощи десяти странам. Большая часть поддержки будет оказана Украине, в размере 1,2 млрд евро.
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