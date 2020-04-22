ЕС выделит Молдове 100 млн. евро на борьбу с коронавирусом

Европейский Союз предоставит Молдове 100 млн евро макрофинансовой помощи во время пандемии коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, о данном решении объявила Европейская комиссия.

Решение должны одобрить Европейский парламент и Совет Европы.

Отметим, что в общем Европейский Союз выделяет около трех миллиардов евро макрофинансовой помощи десяти странам. Большая часть поддержки будет оказана Украине, в размере 1,2 млрд евро.