Индия выделила около $2 млрд на борьбу с коронавирусом

Правительство Индии утвердило в среду выделение суммы в 150 млрд рупий (около $2 млрд) для программы поддержки здравоохранения на фоне коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в информации, размещенной на сайте правительства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Пакет мер реагирования на чрезвычайную ситуацию с COVID-19 в Индии и подготовки системы здравоохранения предусматривает создание специализированных лечебных учреждений и лабораторий для борьбы с заболеванием.

Средства будут распределяться по нескольким направлениям. Около $1 млрд из этой суммы будут направлены на срочные меры, остальные средства - на среднесрочную перспективу на срок от одного до четырех лет. Предусматривается создание и развитие диагностических и специализированных лечебных учреждений по борьбе с COVID-19, закупки медицинского оборудования и лекарств, страхование врачей и медперсонала, на исследовательские программы. Кроме того, средства на борьбу с новой инфекцией будут выделены также штатам и союзным территориям страны.

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии достигло к вечеру среды 20 471, в том числе 652 человека умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли.