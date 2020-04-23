За сутки число заразившихся коронавирусом в мире возросло почти на 74 тыс.

Число инфицированных новым коронавирусом возросло за последние сутки в мире почти на 74 тыс., что на 9 тыс. меньше, чем за предыдущий день.

Число подтвержденных летальных исходов увеличилось за 24 часа более чем на 6 тыс., что почти на тысячу больше, чем днем ранее, сообщила в информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 11:00 мск 22 апреля в мире были зарегистрированы 2 471 136 инфицированных и 169 006 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 73 920, число летальных исходов - на 6 058. Больше всего инфицированных и умерших - в Европе: 1 219 486 и 109 952 соответственно. За сутки число заразившихся там возросло на 32 302, а умерших - на 3 618.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились в общей сложности 925 291 человек, 44 775 умерли. По числу инфицированных (32 172) и умерших (2 089) за сутки этот регион уступает Европе.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. По состоянию на 22 апреля там выявлены 139 349 инфицированных и 6 326 летальных исходов.

Как следует из опубликованной ВОЗ информации о странах, больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 776 907. Далее следуют Испания (204 178), Италия (183 957), Германия (145 694), Великобритания (129 048), Франция (116 151), Турция (95 591), Иран (84 802), Китай (84 287) и Россия (57 999). За минувшие сутки Иран переместился с девятой на восьмую позицию. Китай, некогда имевший самое большое число заболевших в мире, сейчас занимает девятое место.