Большинство американцев против скорого снятия санитарных мер

Многие американцы полагают, что в США из-за распространения нового коронавируса следует соблюдать санитарные меры, а отменять их в течение нескольких недель может быть опасно.

Об этом свидетельствуют опубликованные результаты опроса, проведенного агентством Associated Press и Центром изучения общественного мнения при Университете Чикаго, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно представленным данным, 80% участников социологического исследования заявили, что считают целесообразным действующий на большей части территории страны запрет выходить из дома без необходимости. Против него выступают 11%, о нейтральном отношении сообщили 9%. Закрытие на время пандемии баров и ресторанов поддерживают 76% респондентов, приостановку оказания медицинских услуг, которые не являются необходимыми, - 68%, а запрет на мероприятия с участием 10 или более человек - 80%.

Участников опроса также попросили сказать, будет ли безопасно, по их мнению, отменить в течение нескольких недель в той местности, где они живут, санитарные меры. 16% респондентов ответили положительно, 56% - отрицательно. 27% опрошенных полагают, что это, возможно, будет безопасно. Остальные не ответили.

Опрос проводился по сети или по телефону среди примерно 1,1 тыс. респондентов по всей стране.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 839 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 46 тыс. человек.