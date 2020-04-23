Лидеры ЕС обсудят создание фонда восстановления экономики после пандемии на триллионы евро

Вопрос создания европейского фонда для долгосрочного восстановления экономики стран Евросоюза после пандемии коронавируса станет главной темой саммита лидеров 27 государств сообщества, который пройдет 23 апреля в формате видеоконференции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Про будущий фонд пока точно ничего не известно, официально даже не озвучен даже его объем - разные источники называют суммы от 1,6 до 2 трлн евро. Лидеры также одобрят согласованную ранее Еврогруппой краткосрочную программу перезапуска экономики ЕС на 540 млрд евро после отмены карантина.

Нынешний внеплановый саммит станет четвертым за последние два месяца и третьим, который проводится на удаленной основе.