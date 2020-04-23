Более 770 членов экипажа авианосца ВМС США заразились коронавирусом

Более 770 членов экипажа американского авианосца "Теодор Рузвельт" заразились коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба Военно-морских сил США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Коронавирус нового типа диагностирован у 777 моряков, говорится в сообщении. Отмечается, что тестирование на COVID-19 прошли уже 90% членов экипажа.

Кроме того, ВМС США сообщают о 3919 отрицательных анализах и о 63 выздоровевшем.

До этого было известно о 150 зараженных военных, служащих на авианосце "Теодор Рузвельт".

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание - новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.