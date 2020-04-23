Цены на нефть взлетели

Цены на нефть марок Brent и WTI взлетели на торгах на лондонской бирже ICE, свидетельствуют данные площадки.

На момент публикации фьючерсный контракт на баррель нефти североевропейской марки Brent с поставкой в июне стоил 21,4 доллара. Рост по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии составил 5,1 процента.

Стоимость июньского фьючерса на баррель американской марки WTI равнялась 14,61 доллара - рост составил 20,8 процента.

Ранее 22 апреля президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter о распоряжении американским военным атаковать любое иранское судно, которое потенциально несет угрозу США.

20 апреля майские фьючерсы на баррель WTI, торговавшиеся последний день, подешевели до отрицательных значений и достигли минус 40 долларов за баррель на фоне переизбытка предложения и нехватки хранилищ.