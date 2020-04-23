Саудовская Аравия нарастит долг до $58 млрд из-за дефицита бюджета

Внешний долг Саудовской Аравии в этом году может увеличиться почти вдвое. Как сообщил министр финансов королевства Мухаммед аль Джадаан на прошедшей накануне пресс-конференции, Эр-Рияд рассматривает привлечение дополнительных $26,6 на рынке облигаций, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, общий объем долга вырастет до $58,5 млрд. Эта сумма станет рекордной для королевства, с момента его выхода на международные рынки заимствований в 2016 году.

Как сообщает агентство Bloomberg, Эр-Рияд вынужден пойти на это из-за стремительно растущего дефицита бюджета, вызванного падением нефтяных цен и грядущим сокращением добычи. По данным МВФ в прошлом году расходы саудовской госказны превысили расходы на 4,5% ВВП. В этом году, по оценке экспертов EFG Hermes, дефицит может увеличиться до 15%.

В начале месяца Саудовская Аравия уже разместила евробонды на $7 млрд.