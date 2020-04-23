В США за сутки умерли более 2,1 тысячи зараженных коронавирусом
Более 2,1 тысячи человек, зараженных коронавирусом скончались в США за последние сутки.
Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на собственные подсчеты, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его данным, число летальных исходов за сутки составило 2 139, днем ранее скончался 2 751 человек. Всего в США умерли 46 611 человек, зараженных коронавирусом.
Общее число случаев заражения в стране достигло 840 476, за последние сутки выявлено 27 639 новых случаев.
Университет суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников.
США лидируют среди всех стран мира как по числу заболевших, так и по числу смертей от COVID-19.
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