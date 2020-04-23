Число случаев заражения коронавирусом в Канаде превысило 40 тысяч, скончались почти две тысячи человек. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее сообщалось о 38 932 зараженных и 1871 скончавшемся.

По последним данным, в Канаде выявлено 40 190 случаев заражения коронавирусом, число летальных исходов достигло 1974. Наибольшее число заражений зафиксировано в провинциях Квебек и Онтарио - 20 965 и 12 245 соответственно.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.