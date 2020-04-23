Власти Перу амнистируют 3 тыс. заключенных из-за пандемии

Власти Перу из-за распространения эпидемии коронавируса нового типа объявят амнистию для около 3 тыс. осужденных. Об этом сообщил в среду министр юстиции и по правам человека республики Фернандо Кастаньеда, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это матери детей в возрасте до трех лет, беременные, пожилые старше 60 лет, которые не совершали тяжких преступлений, те, кого осудили на срок до четырех лет заключения, и те, кому до окончания тюремного срока осталось менее шести месяцев", - сказал он в интервью местному телеканалу ATV. Как уточнил политик, соответствующий указ, вносящий изменения в процедуру работы президентской комиссии по амнистии, будет опубликован в официальной печати в четверг, первые заключенные начнут покидать пенитенциарные учреждения примерно через две недели.

Всего, по словам министра, в тюрьмах страны содержится 97 тыс. заключенных, примерно у 500 из них выявлен коронавирус, 13 человек умерли в результате заражения. Инфекция обнаружена в 10 из 68 пенитенциарных учреждений, уточнил Кастаньеда.

Перу, где на настоящий момент насчитывается свыше 19 тыс. заразившихся и по меньшей мере 530 умерших от COVID-19, является вторым после Бразилии государством Латинской Америки по числу инфицированных. В середине марта президент Перу Мартин Вискарра в связи с эпидемией коронавируса объявил в стране чрезвычайное положение, которое подразумевает закрытие государственных границ и запрет на работу предприятий. Позднее руководство республики приняло решение о введении на всей ее территории комендантского часа для предотвращения распространения инфекции и продлило действие режима ЧП до 26 апреля.