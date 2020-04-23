Британские университеты могут потерять более $3 млрд из-за коронавируса

Пандемия коронавируса и последующая рецессия приведет к образованию дыры в бюджете университетов Великобритании в размере 2,5 млрд фунтов стерлингов (более $3 млрд) в следующем году. Ожидается, что число британских студентов сократится на 111 тыс., а иностранных первокурсников - на 121 тыс. Такой прогноз содержится в докладе Профсоюза университетов и колледжей Великобритании, опубликованном в среду на его сайте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Из-за существенно высокой платы за обучение, взимаемой со студентов из стран, не входящих в ЕС, наибольшие потери - более 1,5 млрд фунтов стерлингов - будут связаны именно с ними. [Потеря] приблизительно 612 млн фунтов стерлингов станет следствием сокращения числа британских студентов, а 350 млн - студентов из ЕС", - говорится в документе.

В докладе также указывается, что без поддержки правительства порядка 30 тыс. рабочих мест в университетах находятся под угрозой, при этом потенциальный общий экономический ущерб стране из-за сокращения экономической активности университетов в связи с потерями в прибыли оценивается более чем в 6 млрд фунтов стерлингов. "Этот тревожный отчет показывает, что сотрудники университетов и студенты... отчаянно нуждаются во вмешательстве правительства", - подчеркнул генеральный секретарь профсоюза Джо Грэйди.

Грэйди также указал на важность предоставления гарантий со стороны правительства в восполнении образовавшейся финансовой бреши в связи с разработкой вакцины от коронавируса учеными британских университетов.

По данным, опубликованным британским Минздравом 22 апреля, более чем у 133,4 тыс. человек в королевстве было подтверждено заражение новым коронавирусом. Число летальных исходов превысило 18 тыс.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран, а Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 2,6 млн человек, зафиксировано более 180 тыс. летальных исходов. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера. Пандемия привела к возникновению глобального экономического кризиса.