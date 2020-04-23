Немецкая газета подает на Китай в суд из-за коронавируса

Главный редактор самого популярного в Германии таблоида Bild Джулиан Рейхальт намерен судиться с властями Китая и требовать возмещения убытков от пандемии коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Росбалт, немецкая газета обвиняет Пекин в намеренном сокрытии информации об эпидемии в Ухане, что не позволило странам ЕС подготовиться к биологической угрозе.

По мнению Рейхальда, происходящее сегодня во всем мире является следствием гордыни властей КНР, пытавшихся скрыть "национальный позор".

"Президент Си Цзиньпин, ваше правительство и ваши ученые долгое время сохраняли в тайне известную им уже осенью текущего года информацию о высоком уровне контагиозности коронавируса", - подчеркнул главред.

В Германии требуют от Китая возмещения убытков в размере $165 млрд из-за ошибок, допущенных китайским руководством. Однако в Поднебесной не спешат признавать обвинения, называя их "дурным тоном" и "враждебными предрассудками".