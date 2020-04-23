https://news.day.az/world/1227126.html В Японии произошло землетрясение
В Японии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в четверг в центральной части японского острова Хонсю, угроза цунами не объявлялась. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр подземных толчков находился в префектуре Нагано в 300 км от Токио. Очаг залегал практически у самой поверхности на глубине не более 10 км.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки ощутили также жители нескольких соседних префектур, включая Гифу.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре