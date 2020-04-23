Жители стран Европы требуют смягчения карантина

Тысячи человек в США протестуют против режима самоизоляции. Они требуют позволить им выйти на работу и называют карантинные ограничения нарушением личных свобод граждан. Схожие настроения наблюдаются и в некоторых европейских странах, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Третью ночь подряд французские полицейские - под обстрелом, петарды и фейерверки летят в них со всех сторон. На улицах горят мусорные баки. Стражи порядка не скупятся на слезоточивый газ и удары дубинками. В пригородах Парижа причиной бунта стала попытка проверить документы у 30-летнего местного жителя, который ехал на скутере без каски. В Тулузе причина и вовсе не нужна, там в пригородах скучающая на карантине молодежь устроила бунт и сожгла машины.

Протестуют по-своему и в Испании. Кастрюли, крышки, сковородки - все, что громко гремит на балконах Мадрида. Так люди требуют смягчения карантина. В городе заработал прокат велосипедов. Закрыли временный морг, размещенный в помещении ледового дворца. А со следующей недели разрешат прогулки детям до 14 лет.

"Мы решили, что прогулка с детьми должна быть продолжительностью от 30 до 60 минут в радиусе 1 километра от дома. Они должны сопровождаться родителем или лицом, за которым они закреплены", - объясняет представитель организации "Спасем детей" Каталина Пераззо.

В Исландии для детей до 16 лет сняли вообще все ограничения. Школа, спорт - разрешено все, без масок и социальной дистанции. Как ее сохранить на пляже - думают мэры бельгийского побережья, которые опасаются наплыва внутренних туристов, поскольку границы даже внутри ЕС по-прежнему закрыты. Один из вариантов - пускать только тех, у кого есть недвижимость на море. Но сорванный летний сезон грозит еще большими убытками малому и среднему бизнесу.

Ситуация в Италии плачевная, около 4 миллионов человек пополнили ряды бедных и не понимают, чем дальше кормить семью. Участились грабежи.

"Я волнуюсь за будущее, волнуюсь, что из-за бедности и нехватки денег возрастет уровень насилия и преступности. Отчаявшаяся семья сделает все, чтобы достать для своих детей еду", - переживает итальянка Лаура Фини.

В Великобритании еду и товары первой необходимости раздают нуждающимся в экспоцентре Лондона. Погибших - уже больше 18 тысяч. Власти уверяют, что страна достигла пика заболеваемости коронавирусом COVID-19, и ослаблять карантин пока не планируют.