Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 420 человек

Число инфицированных новым коронавирусом (COVid-19) в Грузии достигло 420 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии, созданном в рамках борьбы с коронавирусом. Отмечается, в настоящее время из-за коронавируса в Грузии находятся на карантине 5148, на стационарном лечении 573 человек. Из инфицированных 107 человек уже вылечились, 5 умерли.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Грузии был официально подтвержден 26 февраля.