https://news.day.az/world/1227132.html Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 420 человек
Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 420 человек
Число инфицированных новым коронавирусом (COVid-19) в Грузии достигло 420 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии, созданном в рамках борьбы с коронавирусом. Отмечается, в настоящее время из-за коронавируса в Грузии находятся на карантине 5148, на стационарном лечении 573 человек. Из инфицированных 107 человек уже вылечились, 5 умерли.
Первый случай инфицирования коронавирусом в Грузии был официально подтвержден 26 февраля.
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