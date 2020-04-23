https://news.day.az/world/1227149.html В Армении выявили еще 50 человек с коронавирусом
В Армении выявили еще 50 человек с коронавирусом
По положению на утро четверга, 23-го апреля, в Армении зафиксированы 1523 подтвержденных случая коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Таким образом, количество новых случаев за сутки составило 50.
По данным центра, в целом, было проведено 15960 тестов на коронавирус. 659 человек вылечились, 24 пациента скончались. Количество больных, проходящих лечение, составляет 840.
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