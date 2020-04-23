В Израиле число зараженных коронавирусом превысило 14,5 тыс. человек

Число пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 в Израиле с вечера среды увеличилось на 94 и достигло 14 592, двое заболевших умерли в течение ночи, общее число скончавшихся достигло 191. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно данным министерства на 09:00 четверга, число больных в тяжелом состоянии уменьшилось до 136, число пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких, выросло до 107.

Число выздоровевших увеличилось с вечера среды на 119 и составило 5334 человека.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.