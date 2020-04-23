Число инфицированных COVİD-19 в России достигло 62 773 человек

В России за прошедшие сутки коронавирусом заразились еще 4774 человека.

Как сообщает Оперативный штаб РФ, число инфицированных COVİD-19 на территории России достигло 62 773 человек, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что за прошедшие сутки умерли 42 человека. Общее число умерших от коронавируса достигло 555. Выздоровел 4891 человек. 