https://news.day.az/world/1227168.html Число инфицированных COVİD-19 в России достигло 62 773 человек
Число инфицированных COVİD-19 в России достигло 62 773 человек
В России за прошедшие сутки коронавирусом заразились еще 4774 человека.
Как сообщает Оперативный штаб РФ, число инфицированных COVİD-19 на территории России достигло 62 773 человек, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Сообщается, что за прошедшие сутки умерли 42 человека. Общее число умерших от коронавируса достигло 555. Выздоровел 4891 человек.
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